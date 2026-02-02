Referendum giustizia le ragioni del sì Enrico Costa FI | Basta processi come scorciatoia politica

Enrico Costa di Forza Italia è arrivato a Viterbo per incontrare i suoi sostenitori e spiegare perché voterà sì al prossimo referendum sulla giustizia. Durante la visita in piazza della Rocca, il deputato ha criticato i processi considerati come strumenti politici e ha ribadito la necessità di cambiare le norme attuali. Costa ha detto che è ora di mettere fine alle scorciatoie che spesso vengono usate per evitare le sentenze definitive. La sua presenza ha attirato diversi cittadini, tutti interessati a capire le ragioni del sì.

Nella sede provinciale di Forza Italia, a piazza della Rocca a Viterbo, la visita del deputato Enrico Costa per ribadire i motivi del "si" al prossimo referendum sulla giustizia. Accolto dai saluti istituzionali del deputato Francesco Battistoni, del presidente della Provincia Alessandro Romoli e del coordinatore comunale Giuseppe Fraticelli, Costa ha tracciato la rotta in vista dell'appuntamento alle urne del 22 e 23 marzo. Al centro del dibattito i tre pilastri del referendum: separazione delle carriere, riforma del Csm e valutazione dei magistrati "Il tema non è di parte ma di civiltà", sottolinea l'esponente azzurro ricordando che il sistema attuale soffre di uno squilibrio profondo tra chi accusa e chi si difende. Il referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo rappresenta un'occasione importante per discutere di riforme necessarie al sistema giudiziario italiano. Il referendum sulla riforma della giustizia ha suscitato diverse opinioni tra sostenitori e oppositori. Il Consiglio dei Ministri ha fissato il referendum confermativo sulla riforma della giustizia per il 22 e 23 marzo 2026. Marcello Pera e Cesare Salvi introducono domani al Senato, sala Zuccari alle 10, un convegno su 'Le ragioni del sì al referendum sulla giustizia. Francesco Battistoni: perché sì al referendum - Incontro nella sede provinciale Forza Italia - Dal deputato Enrico Costa le 3 ragioni per votare affermativo: "Parità fra accusa e difesa, sorteggio membri Csm e un'alta corte disciplinare autonoma" "La rifor

