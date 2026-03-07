Recupero liste d’attesa | al Policlinico di Bari 352 prestazioni nel weekend tra tra visite e interventi

Al Policlinico di Bari, nel weekend, sono state effettuate 352 prestazioni tra visite e interventi nell’ambito del piano straordinario di recupero delle liste d’attesa. L’ospedale ha portato avanti questa iniziativa per ridurre i tempi di attesa dei pazienti e migliorare l’efficienza dei servizi sanitari. L’attività si è concentrata su diverse discipline mediche, coinvolgendo un ampio numero di specialisti e strutture.

Mammografie, visite specialistiche e interventi chirurgici nel terzo fine settimana dedicato al piano straordinario di recupero delle prestazioni sanitarie Prosegue al Policlinico di Bari il piano straordinario per il recupero delle prestazioni sanitarie e la riduzione delle liste d’attesa. Nel fine settimana del 7 e 8 marzo sono in programma 352 attività tra visite specialistiche, esami diagnostici e interventi chirurgici. Nel complesso il programma prevede 222 prime visite, con un’ampia offerta di ambulatori coinvolti. Tra le specialità con il maggior numero di prestazioni figurano medicina interna, dermatologia e otorinolaringoiatria. Sono inoltre previste visite in allergologia, nefrologia, ematologia, gastroenterologia e cardiologia pediatrica. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Liste d’attesa, ASL Bari: 269 prestazioni straordinarie nel weekend e ambulatori di Ginecologia aperti per l’8 marzoIn occasione della Giornata internazionale della donna, domenica 8 marzo saranno organizzate 37 sedute dedicate di ginecologia con l’apertura straordinaria degli ambulatori negli ospedali San Paolo e ... giornaledipuglia.com

