Al Museo della Marineria di Cesenatico, questa mattina alle 11, si apre la mostra intitolata

"D’amore, da mare", è il titolo della mostra che sarà inaugurata questa mattina alle 11 al Museo della Marineria di Cesenatico. L’iniziativa culturale, organizzata dalla Lega Navale Italiana con il patrocinio della Marina Militare e del Comune di Cesenatico, si colloca all’interno della mostra itinerante " Agostino Straulino. Marinaio, ufficiale, sportivo", promossa dalla Lega Navale Italiana e curata dal Cantiere della Memoria. L’esposizione, che rimarrà aperta al pubblico due settimane, sino al 28 febbraio, consiste in pannelli informativi e materiali video-fotografici, che raccontano il ritratto di un uomo profondamente legato al mare fin dall’infanzia, tra le figure di spicco della marineria italiana del XX secolo dal punto di vista sportivo e militare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A San Valentino la passione prende il largo

San Valentino si avvicina e molte coppie si preparano a trascorrere la giornata in modo speciale.

A San Valentino, Maria Rossi ha deciso di risvegliare la passione con gli oli essenziali, creando un’atmosfera intima nella sua casa di Milano.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Regalo de SAN VALENTINSiente el AMORMeditación guiada

Argomenti discussi: Roma a San Valentino, dieci cose romantiche da fare nella Città Eterna; San Valentino 2×1 al museo; San Valentino al Porto Antico; San Valentino 2026 a Roma: tutti gli eventi in programma in città e dintorni.

Oroscopo di San Valentino 2026, le previsioni segno per segno di GinnyL'oroscopo di oggi, 14 febbraio 2026 con uno speciale San Valentino 2026 per tutti i segni zodiacali: con la Luna in Capricorno e la Venere in Pesci, questa ... fanpage.it

A San Valentino la passione prende il largoAppuntamento oggi al museo della Marineria di Cesenatico con ’D’amore, da mare’ organizzato dalla Lega navale italiana ... msn.com

San Valentino in Piazza San Carlo a Torino. facebook