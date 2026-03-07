Ravanelli | Spalletti alla Juve può aprire un ciclo come Lippi Aiuti arbitrali? Mai avuti in bianconero

L’attaccante Ravanelli ha commentato le possibilità di Spalletti alla Juventus, paragonandolo a Lippi e ipotizzando un possibile rilancio del club. Ha anche affermato che in passato non ha mai avuto aiuti arbitrali mentre giocava con la maglia bianconera. Queste dichiarazioni sono state rese pubbliche attraverso un’intervista rilasciata alla nostra redazione.

Zhegrova lascia la Juventus? Il kosovaro inizia a guardarsi intorno: due club sulle sue tracce Calciomercato Juve, rivelazione a sorpresa sul bianconero: il Barcellona lo punta in vista dell’estate! Di chi si tratta Locatelli Juve, avanti i dialoghi per il rinnovo: l’obiettivo della società è arrivare alla fumata bianca entro quella data. Il punto Juventus Next Gen, Braglia (Pontedera) attacca dopo la sconfitta coi bianconeri: «La spinta su Yeboah l’arbitro non l’ha vista, ma chi lo stabilisce!?» Brambilla dopo il Pontedera: «Risultato fondamentale. Categoria confermata, ora l’obiettivo è.» Pagelle Pontedera Juventus Next Gen: lampo di Deme e muro di Mangiapoco, Brambilla festeggia il compleanno con un sorriso VOTI Juventus Women, Braghin: «Quest’anno abbiamo fatto un percorso europeo di livello. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ravanelli: «Spalletti alla Juve può aprire un ciclo come Lippi. Aiuti arbitrali? Mai avuti in bianconero» Ravanelli ammette: «Non sarei mai dovuto andare via dalla Juve, me ne pento ancora! Spalletti come Lippi, mi rivedo in Pio Esposito»Vlasic l’oro del Torino, il croato dice no all’Arabia Saudita e giura amore eterno: il retroscena sul patto d’acciaio stretto con Baroni Amorim... Juventus, Ravanelli “Spalletti è un po’ come Lippi e Trapattoni”Intervistato da Gazzetta dello Sport, Fabrizio Ravanelli ha parlato della Juventus campione d’Europa del ’96, di Spalletti e Yildiz. Approfondimenti e contenuti su Ravanelli Spalletti alla Juve può.... Temi più discussi: Juventus, maledizione Champions: dal 1997 ad oggi quante delusioni; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 marzo: la rassegna stampa; Ravanelli al BN: La Juventus andrà in Champions, Spalletti mi piace. Rinnovo di Vlahovic? Ni; Ravanelli non ha dubbi: Spalletti come Lippi. Con lui può nascere un nuovo ciclo. Ravanelli: In Spalletti rivedo Lippi. La Juve senza Agnelli non può esistere. E sul gol con l'Ajax...Fabrizio Ravanelli, come va in questi giorni? «Mi sono infortunato! Purtroppo sono caduto in bici e mi sono fratturato il femore. Però non potevo perdermi questa possibilità di parlare della nostra vi ... msn.com Ravanelli a Tuttosport: Spalletti può aprire un ciclo, la Juve senza Agnelli...Le dichiarazioni dell'ex centravanti della Juventus a Tuttosport. msn.com #Ravanelli: “In #Spalletti rivedo #Lippi. La #Juve senza #Agnelli non può esistere”. E sul gol con l' #Ajax... x.com Intervista a Ravanelli: "In Spalletti rivedo Lippi" Napoli, Santos in paradiso d'Aversa non fa miracoli Ferrari&Lewis suona la sveglia della speranza Buongiorno con la prima pagina di Tuttosport - facebook.com facebook