Fabrizio Ravanelli torna a parlare del suo addio alla Juventus e si dice pentito. L’ex attaccante rivela di aver sbagliato a lasciare i bianconeri e che ancora oggi ne sente il peso. Ricorda quei momenti con nostalgia e riconosce di aver perso qualcosa di importante. Ora, come advisor del Marsiglia, rivive con intensità quei ricordi di un’epoca indimenticabile per lui.

Ravanelli ammette: «Non sarei mai dovuto andare via dalla Juve, me ne pento ancora! Spalletti come Lippi, mi rivedo in Pio Esposito»

Ravanelli: Il rimpianto Juve non passa. Conte? Non l'avrei mai detto. E su Spalletti è categoricoPuntuale. Come a Roma nel '96, nella notte in cui la sua zampata lo fece diventare immortale. Fabrizio Ravanelli nel tardo pomeriggio di lunedì si trova al Grand Hotel Sitea, un luogo che ha fatto par ...

