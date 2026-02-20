Mezzogiorno | SVIMEZ 2025 il rapporto che svela divari e nuove

Il rapporto SVIMEZ 2025 rivela che il divario tra Nord e Sud si amplia, a causa della scarsa crescita industriale nel Mezzogiorno. A Salerno, esperti e politici si incontrano per discutere le sfide di questa regione, evidenziando la mancanza di investimenti e infrastrutture adeguate. La presentazione del documento mette in luce come molti giovani lascino il Sud in cerca di opportunità altrove. La discussione si concentra sulle possibili strategie per invertire questa tendenza e rilanciare l’economia locale. La giornata prosegue con interventi e proposte concrete.

Il Futuro del Mezzogiorno al Centro del Dibattito a Salerno. Salerno è oggi il palcoscenico di un confronto cruciale per il futuro economico e sociale del Sud Italia. Un convegno promosso da ASI Salerno, FICEI e SVIMEZ riunisce esperti, istituzioni e imprenditori per analizzare le sfide e le opportunità di crescita, occupazione e sviluppo in un contesto europeo in rapida evoluzione. L'obiettivo è individuare strategie concrete per rilanciare il Mezzogiorno, offrendo alle nuove generazioni la possibilità di costruire il proprio futuro nel territorio d'origine. Un Quadro Economico Complesso: Il Rapporto SVIMEZ 2025.