Presentazione del Rapporto SVIMEZ 2025 | economia società e prospettive di sviluppo del Mezzogiorno

Il Rapporto SVIMEZ 2025 offre un'analisi approfondita sull'economia e la società del Mezzogiorno, evidenziando le principali sfide e prospettive di sviluppo. La presentazione si terrà lunedì 26 gennaio 2026 alle ore 17:00 presso la Domus Ars di Napoli, coinvolgendo istituzioni, ricercatori e rappresentanti della società civile in un confronto sulle dinamiche del Sud Italia.

Un confronto tra istituzioni, ricerca e società civile sulle dinamiche socio-economiche del Sud. Lunedì 26 gennaio 2026, alle ore 17:00, presso la Domus Ars, in via Santa Chiara 10, Napoli, si terrà la presentazione del Rapporto SVIMEZ 2025 – L’economia e la società del Mezzogiorno, uno dei principali appuntamenti di analisi e riflessione sulle dinamiche socio-economiche del Sud Italia. L’iniziativa, organizzata e coordinata da ASPROM – Associazione per lo Sviluppo e la Promozione del Mezzogiorno, offrirà un quadro aggiornato delle trasformazioni economiche, sociali e demografiche che interessano il Mezzogiorno, mettendo in luce criticità strutturali e nuove opportunità di sviluppo nel contesto nazionale ed europeo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

