RAI1 PUNTA SUI GIOVANI | GIANLUCA GAZZOLI CONQUISTA E SORPRENDE IL PUBBLICO

Durante la 76ª edizione del Festival di Sanremo, Gianluca Gazzoli è stato tra i protagonisti, conduttore delle semifinali di Sanremo Giovani a novembre e delle finali delle Nuove Proposte sul palco dell’Ariston. La sua presenza ha attirato l’attenzione del pubblico, che ha mostrato interesse per le sue performance e il suo ruolo durante l’evento. Gazzoli ha quindi confermato la sua partecipazione alla manifestazione musicale.

Tra i protagonisti della 76° edizione del Festival di Sanremo c'è Gianluca Gazzoli. Ha condotto le semifinali di Sanremo Giovani lo scorso novembre e le finalissime delle Nuove Proposte direttamente sul palco dell'Ariston. Inoltre, il passaggio a Sanremo di Gianluca Gazzoli, volto del podcast BSMT, ha generato un forte picco di interesse online. Le ricerche su Google per la query 'Gianluca Gazzoli Sanremo' registrano un aumento del +400%. (secondo i dati di trend analisi.) Questa sera, il conduttore di Sanremo Giovani sarà ospite di Sanremo Top, insieme a tutto il cast di Sanremo 2026. E chissà che con quest'esperienza non possano aprirsi in pianta stabile nuovi progetti sulle reti Rai.