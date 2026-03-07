Durante la 76ª edizione del Festival di Sanremo, Gianluca Gazzoli ha avuto un ruolo importante conduttore, presentando le semifinali di Sanremo Giovani a novembre e le finali delle Nuove Proposte in prima serata su Rai1. La sua partecipazione si è svolta direttamente dal palco dell’Ariston, attirando l’attenzione del pubblico presente e televisivo.

Inoltre, il passaggio a Sanremo di Gianluca Gazzoli, volto del podcast BSMT, ha generato un forte picco di interesse online. Le ricerche su Google per la query 'Gianluca Gazzoli Sanremo' registrano un aumento del +400%. (secondo i dati di trend analisi.) Questa sera, il conduttore di Sanremo Giovani sarà ospite di Sanremo Top, insieme a tutto il cast di Sanremo 2026. E chissà che con quest'esperienza non possano aprirsi in pianta stabile nuovi progetti sulle reti Rai. Se son fiori, fioriranno.

© Bubinoblog - SANREMO 2026: GIANLUCA GAZZOLI CONQUISTA E SORPRENDE IL PUBBLICO

