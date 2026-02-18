Gianluca Gazzoli è il conduttore per le Nuove Proposte a Sanremo 2026 | è ufficiale

Gianluca Gazzoli sarà il conduttore delle Nuove Proposte a Sanremo 2026, perché ha ottenuto la fiducia degli organizzatori. La decisione è stata annunciata ufficialmente e arriva dopo mesi di trattative. Gazzoli, noto per la sua trasmissione radiofonica, salirà sul palco dell’Ariston per guidare le due serate dedicate ai giovani talenti il 25 e il 26 febbraio.

Sarà Gianluca Gazzoli ad accompagnare sul palco dell'Ariston le Nuove Proposte nelle serate del 25 e 26 febbraio. L'annuncio è arrivato direttamente dai profili social ufficiali del Festival.