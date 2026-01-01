Attirato in un garage preso a calci e pugni e rapinato | l’incubo di un ragazzo
Un giovane è stato attirato in un garage con una falsa scusa, dove è stato aggredito e rapinato. Durante l’aggressione, è stato colpito con calci e pugni e gli sono stati sottratti diversi effetti personali. L’episodio, avvenuto in circostanze ancora da chiarire, evidenzia le difficoltà di sicurezza e l’importanza di prestare attenzione a situazioni sospette. Indagini in corso per identificare i responsabili.
Con una scusa, è stato attirato in un garage dove, improvvisamente, si è ritrovato accerchiato. Pugni e calci lo hanno colpito ripetutamente, mentre gli venivano sottratti il giubbotto, le scarpe, il monopattino e altri effetti personali. Vittima della rapina, avvenuta poco prima di Natale, un. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
