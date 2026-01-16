Scenda da qui per cortesia Capotreno inseguito da un ragazzo | preso a calci pugni e sassate

Da today.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un episodio di violenza contro un capotreno evidenzia ancora una volta le criticità legate alla sicurezza del personale ferroviario. Recenti fatti di cronaca, tra cui l’aggressione a un operatore a cui è stato detto “Scenda da qui, per cortesia”, sottolineano la necessità di interventi efficaci per garantire ambienti di lavoro più sicuri e tutelare chi opera sui mezzi pubblici.

Violenza cieca, brutale. Un'altra aggressione a un capotreno riaccende i riflettori sul tema della sicurezza del personale ferroviario, a pochi giorni dall'arresto a Desenzano di Marin Jelenic, accusato di aver ucciso Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne accoltellato all'addome il 5 gennaio. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Leggi anche: Ragazzo insegue il capotreno e lo picchia con calci, pugni e sassate

Leggi anche: Capotreno preso a calci e pugni, dopo lo sciopero i sindacati chiedono "soluzioni efficaci"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

scenda cortesia capotreno inseguito"Scenda da qui, per cortesia". Capotreno inseguito da un ragazzo: preso a calci, pugni e sassate - Un'altra aggressione a un capotreno riaccende i riflettori sul tema della sicurezza del personale ferroviario, a pochi giorni dall'arresto a Desenzano di Marin Jelenic, accusa ... today.it

Famiglia non riesce a scendere dal vagone e minaccia una capotreno sulla Foggia-Bari: «Pendolari in ostaggio» - Bari, stavolta è toccato a un'operatrice a bordo del treno AV 9809, sulla Foggia–Bari. lagazzettadelmezzogiorno.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.