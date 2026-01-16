Scenda da qui per cortesia Capotreno inseguito da un ragazzo | preso a calci pugni e sassate
Un episodio di violenza contro un capotreno evidenzia ancora una volta le criticità legate alla sicurezza del personale ferroviario. Recenti fatti di cronaca, tra cui l’aggressione a un operatore a cui è stato detto “Scenda da qui, per cortesia”, sottolineano la necessità di interventi efficaci per garantire ambienti di lavoro più sicuri e tutelare chi opera sui mezzi pubblici.
Violenza cieca, brutale. Un'altra aggressione a un capotreno riaccende i riflettori sul tema della sicurezza del personale ferroviario, a pochi giorni dall'arresto a Desenzano di Marin Jelenic, accusato di aver ucciso Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne accoltellato all'addome il 5 gennaio. 🔗 Leggi su Today.it
