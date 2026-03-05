Elena scomparsa a Foggia da giorni trovato e sequestrato il telefono della 21enne | era sulla statale 16

Continuano le ricerche di Elena, 21 anni, la ragazza scomparsa da lunedì 2 marzo: la denuncia è stata presentata in questura a Foggia da un'amica con cui vive. Nella serata dello stesso giorno è stato trovato e sequestrato il suo telefono lungo la statale 16, vicino a Borgo La Rocca, che dovrà ora essere analizzato. Ricerche in corso anche con i Vigili del Fuoco. Elena scomparsa a Foggia: quarto giorno di ricerche dopo la denuncia Il telefono trovato sulla statale 16 Le segnalazioni sulle molestie Elena scomparsa a Foggia: quarto giorno di ricerche dopo la denuncia Sono al quarto giorno le ricerche per rintracciare Elena, giovane romena di 21 anni di cui non si hanno più notizie da lunedì 2 marzo.