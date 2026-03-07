rabiot il vagabondo che ha finalmente trovato la casa giusta

Max Allegri ha accolto Adrien Rabiot nella palestra di Milanello, pochi giorni dopo il suo passaggio dal Marsiglia. Rabiot, coinvolto in uno scontro con Rowe e nella sconfitta contro la Cremonese, si è unito alla squadra in un momento di transizione. La sua presenza nel club segna un nuovo capitolo per il calciatore, che ora sembra aver trovato una stabilità nel suo percorso.

«Vagabondoooo!». Max Allegri accolse così, dentro la palestra di Milanello, Adrien Rabiot, strappato al Marsiglia dopo il famoso litigio con Rowe e la preoccupante sconfitta domestica con la Cremonese al debutto in campionato dei rossoneri. Quel vagabondo adesso ha preso domicilio fisso dalle parti di Milanello ed è diventato, alla sua età (31 anni ad aprile), uno degli elementi stabilizzatori del Milan salito al secondo posto, staccato di 10 punti dalla corazzata Inter. Sul piano calcistico, il francese ha rappresentato il completamento di un centrocampo costruito a rate durante l’estate (prima Ricci, poi Modric, quindi Jashari che hanno lo stesso ruolo; ndr) e capace di interpretare con grande continuità l’idea elementare di Allegri e del suo staff. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

