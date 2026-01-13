Selma Blair, attrice americana di 53 anni, condivide un aggiornamento sulla sua battaglia contro la sclerosi multipla, diagnosticata nel 2018. Dopo anni di difficoltà, l’attrice afferma di aver trovato la terapia più adatta a lei, che le permette di mantenere la stabilità e di vivere senza ricadute. La sua testimonianza offre uno sguardo realistico sulla gestione della malattia e sui progressi raggiunti nel trattamento.

All'attrice americana, 53 anni, è stata diagnosticata la malattia nel 2018. Oggi Selma Blair conferma in una nuova intervista che il suo stato di salute è finalmente stabile e racconta com'è arrivata a questo insperato traguardo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Selma Blair e la lotta contro la sclerosi multipla: «Ho finalmente trovato la terapia giusta per me. Sono libera da ricadute»

Leggi anche: Ricerca, Aism Charity Dinner Milano: raccolti 180mila euro per la lotta alla sclerosi multipla

Leggi anche: Francesca Mannocchi e la sclerosi multipla: «La malattia e la guerra sono simili»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Selma Blair e la lotta contro la sclerosi multipla: «Ho finalmente trovato la terapia giusta per me. Sono libera da ricadute.

Dopo sette anni di battaglia contro la sclerosi multipla, Selma Blair fa sapere di non avere più ricadute - A 52 anni, Selma Blair è felice di essersi lasciata alle spalle il periodo più buio della sua vita, coincidente con 7 anni di battaglia con la sclerosi multipla. vanityfair.it