I messaggi segreti di Epstein su Salvini | tutto ciò rivela un piano internazionale gli esperti sono molto preoccupati
Gli ultimi file secretati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti mostrano come il nome di Matteo Salvini sia presente in molte conversazioni tra Jeffrey Epstein e Steve Bannon. I messaggi rivelano un possibile piano internazionale che coinvolge anche il politico italiano, anche se i dettagli restano ancora poco chiari. La scoperta apre un nuovo capitolo sulle connessioni tra Epstein e figure di spicco, alimentando le preoccupazioni di chi teme un complotto più ampio.
I nuovi Epstein files, pubblicati dal Dipartimento di Giustizia statunitense, rivelano che il nome di Matteo Salvini compare più volte in conversazioni tra Jeffrey Epstein e Steve Bannon. Va chiarito subito: non esistono collegamenti tra Salvini e le attività sessuali o criminali di Epstein. L'attenzione riguarda invece la politica europea e la crescita dei partiti di estrema destra, con Salvini indicato come figura chiave nel disegno strategico di Bannon. Le conversazioni risalgono al periodo tra le elezioni politiche italiane del marzo 2018 e le europee del maggio 2019. Bannon era spesso in Italia per incontri e colloqui con leader politici, tra cui Salvini, valutando possibilità di coalizioni e strategie elettorali.
Sinistra Italiana. . Il nome di #MatteoSalvini compare 89 volte negli #EpsteinFiles. Non una, non dieci: novantasei. Quei messaggi si concentrano proprio nel periodo in cui la #Lega raggiunge il suo massimo storico di consenso, anche grazie alla cosiddetta “B - facebook.com facebook
La Lega: "A proposito dei messaggi tra Jeffrey Epstein e Steve Bannon in cui - secondo i media - è stato citato Matteo Salvini, si precisa che la Lega non ha mai chiesto né ricevuto finanziamenti. Siamo di fronte a gravi millanterie, un’operazione che ricorda tris x.com
