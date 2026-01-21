Salerno controlli della polizia municipale nel centro storico | 19 extracomunitari in due appartamenti sanzionato proprietario

Da salernotoday.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Salerno, la Polizia Municipale ha effettuato controlli nel centro storico, riscontrando irregolarità in due appartamenti e identificando 19 cittadini extracomunitari. Il proprietario dell’immobile è stato sanzionato per le violazioni riscontrate, che riguardano principalmente le condizioni igienico-sanitarie e la gestione degli spazi abitativi. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo volte a garantire la sicurezza e la legalità nel territorio.

Agenti della Polizia Municipale di Salerno, coordinati dal comandante Rosario Battipaglia, sono intervenuti in un edificio di via Francesco Alario, nel centro storico, riscontrando gravi irregolarità abitative e igienico-sanitarie all'interno di una proprietà privata. L'operazione, scattata in.🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Salerno, arrivano le "e-bike" per i controlli della Polizia Municipale

Leggi anche: Ubriaco nel centro storico aggredisce gli agenti della Municipale

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Battipaglia: nascondeva la droga in cucina, arrestato extracomunitario dalla Polizia di Stato; Salerno, targhe coperte nel centro storico: furbetti stanati in città; Rifiuti abbandonati a Salerno: controlli e sanzioni contro le microdiscariche; Salerno, sequestrati 14 milioni di euro a una ditta di trasporti.

salerno controlli della poliziaArresto antidroga a Salerno: la Polizia di Stato sequestra 1 kg di hashish e 19.000 euroUn’operazione antidroga della Polizia di Stato ha portato all’arresto di un cittadino marocchino, regolarmente presente sul territorio nazionale, nell’ambito dei controlli contro il traffico di sostan ... ilvescovado.it

salerno controlli della poliziaRicettazione a Salerno, due denunce della PoliziaRicettazione in concorso: due persone sono state denunciate a Salerno dalla Polizia di Stato. Personale dell'ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Salerno ha identificato ... ansa.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.