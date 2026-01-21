Salerno controlli della polizia municipale nel centro storico | 19 extracomunitari in due appartamenti sanzionato proprietario

A Salerno, la Polizia Municipale ha effettuato controlli nel centro storico, riscontrando irregolarità in due appartamenti e identificando 19 cittadini extracomunitari. Il proprietario dell’immobile è stato sanzionato per le violazioni riscontrate, che riguardano principalmente le condizioni igienico-sanitarie e la gestione degli spazi abitativi. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo volte a garantire la sicurezza e la legalità nel territorio.

Agenti della Polizia Municipale di Salerno, coordinati dal comandante Rosario Battipaglia, sono intervenuti in un edificio di via Francesco Alario, nel centro storico, riscontrando gravi irregolarità abitative e igienico-sanitarie all'interno di una proprietà privata.

