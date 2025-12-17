Giugliano piange Luigi Gargiulo storico agente della Polizia Municipale
Giugliano si stringe nel dolore per la perdita di Luigi Gargiulo, figura storica della Polizia Municipale. Con circa trent’anni di servizio, ha rappresentato un punto di riferimento per la comunità e le forze dell’ordine. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo tra colleghi e cittadini, che ricordano con affetto il suo impegno e dedizione.
Giugliano è in lutto per la scomparsa di Luigi Gargiulo, storico appartenente alla Polizia Municipale, dove ha prestato servizio per circa trent’anni con impegno e dedizione. Punto di riferimento per colleghi e cittadini, Gargiulo ha legato gran parte della sua vita professionale al comando della municipale . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
