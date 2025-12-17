Giugliano piange Luigi Gargiulo storico agente della Polizia Municipale

Giugliano si stringe nel dolore per la perdita di Luigi Gargiulo, figura storica della Polizia Municipale. Con circa trent’anni di servizio, ha rappresentato un punto di riferimento per la comunità e le forze dell’ordine. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo tra colleghi e cittadini, che ricordano con affetto il suo impegno e dedizione.

