Irlanda-Italia oggi Sei Nazioni rugby 2026 | orario tv programma streaming

L’Italia scende in campo contro l’Irlanda oggi, sabato 14 febbraio, per una partita valida per il Sei Nazioni 2026 di rugby. La squadra azzurra, dopo aver vinto contro la Scozia all’esordio, affronta gli irlandesi alle 15.10 italiane all’Aviva Stadium di Dublino. La sfida si svolge in un momento cruciale della competizione, con gli azzurri che cercano di mantenere il ritmo e conquistare punti importanti.

Dopo la vittoria sulla Scozia all’esordio, proseguirà oggi, sabato 14 febbraio, alle ore 15.10 italiane, il percorso dell’ Italia nel Sei Nazioni 2026 di rugby: gli azzurri del CT Gonzalo Quesada scenderanno in campo in trasferta contro l’ Irlanda, nella sfida che si giocherà all’ Aviva Stadium di Dublino. In casa Italia continuità per Gonzalo Quesada, che cambia una sola pedina rispetto alla formazione che ha battuto la Scozia, sostituendo Brex, infortunato, con Lorenzo Pani. Per quanto riguarda l’Irlanda, scelta a sorpresa da parte di Andy Farrell, che cambia ben 7 uomini su 15 rispetto al match perso contro la Francia. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sei Nazioni Under 20 2026, oggi l’Italia affronta l’Irlanda a Dublino nel secondo turno del torneo; la partita si svolge alle 20.

Questa fine settimana si gioca la seconda giornata del Sei Nazioni 2026.

