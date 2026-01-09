Il caso dell’ex ‘mago dei trapianti’ di notte in carcere il giorno in libertà | la nuova vita di Macchiarini

Il caso di Paolo Macchiarini, noto come il “mago dei trapianti”, ha recentemente suscitato attenzione per la sua particolare routine carceraria: entra in cella la sera e torna in libertà al mattino. Questa dinamica evidenzia le complessità del suo procedimento giudiziario e la sua situazione attuale. Di seguito, un’analisi degli eventi più recenti e delle implicazioni legali e personali di questa vicenda.

Firenze, 9 gennaio 2026 – Entra in carcere la sera, dorme nella sua cella insieme ad altri detenuti, ed esce la mattina. Tutti i giorni, da ormai alcune settimane. È la nuova vita (in semilibertà) a Barcellona di Paolo Macchiarini. Il chirurgo viareggino, 66 anni, passato da Careggi con l'etichetta di 'mago della trachea', sbiaditasi con il tempo per le inchieste della procura di Firenze e le condanne del tribunale della Svezia. Il caso Macchiarini. Un nuovo documentario con la "verità" del chirurgo Per Macchiarini, assistito in Italia dall'avvocato Francesco Bevacqua, è diventata esecutiva la condanna inflittagli in Svezia: due anni e mezzo per lesioni nei confronti di tre pazienti (tutti e tre morirono dopo gravi complicazioni) in relazione ad altrettanti trapianti avvenuti tra il 2011 e il 2014, nel prestigioso Karolinska University Hospital, l'istituto di Stoccolma che assegna i premi Nobel.

