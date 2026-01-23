O gni trauma lascia un segno. Nessuno può scegliere il suo incubo, ma tutti possono scegliere cosa fare di quel segno, di quello che rimane dopo. Elizabeth Smart ha scelto di trasformarlo in forza, di raccontarlo e di condividerlo con persone che hanno vissuto lo stesso trauma. «Anche se la mia testa sapeva che non era colpa mia, il cuore non riusciva a sentirlo. Pensavo che mi avrebbero giudicata. Mi sentivo sola e isolata ». Con queste parole, Elizabeth Smart descrive la fine della sua prigionia: nove mesi di torture e abusi sessuali subiti quando aveva solo 14 anni da David Mitchell. Oggi Smart è avvocata e attivista, impegnata nel sostegno alle vittime di violenza sessuale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dal rapimento a 14 anni alla vita da attivista e madre, il docufilm "Kidnapped: il caso Elizabeth Smart" racconta il coraggio e la forza di una sopravvissuta

Leggi anche: Kidnapped: il caso Elizabeth Smart non è solo un documentario true crime, ma un racconto sul peso della sopravvivenza

“Rapita da un ‘profeta’, pensavo che la mia famiglia non mi avrebbe più voluta”: i nove mesi d’inferno di Elizabeth Smart e il ritorno alla vita nel nuovo docufilm di NetflixNel nuovo docufilm di Netflix, si raccontano i nove mesi di prigionia di Elizabeth Smart, rapita da un 'profeta'.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Riccione: domani a Il Cinema d’autore ospiti Carolina Cavalli e Benedetta Porcaroli; Sul diritto internazionale abbiamo polverizzato quanto la morte di milioni di persone ci aveva insegnato; Sei Elizabeth Smart?, Tu lo dici. La storia della 14enne rapita e violentata per nove mesi dal profeta mormone; C.S.I. Scena del crimine: Ep. 14 - Il dito Video.

L'isola al tempo dei sequestri A 47 anni dal rapimento dei fratelli Marina e Giorgio Casana i racconti di chi ha vissuto una delle vicende più note legate al banditismo sardo. Ospiti: • Ettore Angioni, ex magistrato • Luciano Gavelli, ex ufficiale carabinieri • Paol - facebook.com facebook