Quando l’autorità tradisce il popolo

Due episodi recenti mettono in luce situazioni drammatiche: un agente che ha sparato a un uomo disarmato e un bambino che ha perso la vita a causa di un trapianto di cuore fallito. Sebbene sembrino eventi diversi, entrambi coinvolgono incidenti gravi legati alla responsabilità delle autorità e alle conseguenze di decisioni prese in situazioni critiche.

In apparenza sono fatti che non hanno nulla da spartire, ma in realtà c’è un filo rosso che collega il caso dell’agente che ha sparato a un uomo disarmato, uccidendolo, e la tragica storia di Domenico, il bambino morto per il fallito trapianto di cuore. Ovviamente le vicende sono lontane in tutti i sensi: nella prima c’è un poliziotto accusato di omicidio volontario e forse di un’altra serie di reati che potrebbero emergere dalle indagini; nella seconda ci sono dei medici accusati di omicidio colposo. Tuttavia, sia Carmelo Cinturrino, assistente capo della polizia, che i sanitari del Monaldi di Napoli sono persone che oltre ad avere tolto la vita a due esseri umani, un uomo di 28 anni e un piccolo di due, hanno provato a nascondere le loro responsabilità, nella speranza di farla franca. 🔗 Leggi su Panorama.it

