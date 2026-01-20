Mourinho sorprende tutti e tradisce il popolo nerazzurro | Se allenerei la Juventus? Certo!

Josè Mourinho, allenatore di grande esperienza e fama internazionale, ha recentemente suscitato attenzione con una dichiarazione inattesa riguardo alla sua carriera. Rispondendo a una domanda sulla possibilità di allenare la Juventus, il tecnico ha affermato: «Certo!». Questa affermazione ha generato molte discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, nel contesto della vigilia della sfida tra Benfica e Juventus.

MOURINHO PENSA ALLA JUVENTUS

