Il 7 marzo 2026 a Lucca, Tista Meschi ha condiviso la storia di Orfeo, il cane che dopo una lunga ricerca è tornato a casa dal suo padrone. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti e si è conclusa con un lieto fine. La vicenda ha coinvolto l’utilizzo di un drone nel ritrovamento del cane, che è stato trovato sano e salvo.

Lucca, 7 marzo 2026 – Ecco il racconto a lieto fine di Tista Meschi sulle ricerche di Orfeo, il cane che ha fatto ritorno a casa dal suo amato padrone. Una notte di paura, poi ore di lavoro per salvare Terry, canina dispersa nel bosco “C’è una guerra in medio oriente, anzi, c’è da secoli. Alla televisione non si parla d’altro, giustamente, perché preoccupa, si parla anche dei droni armati di nefaste bombe e missili, comandati a distanza ecc. Ma dei droni, anni fa, se ne parlava come una invenzione eccezionale, con questi aggeggi volanti si poteva andare ovunque, tutti ne parlavamo e molti avrebbero desiderato averne uno per andare a vedere cose mai viste prima e dove l’occhio umano non poteva arrivare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Quando il drone porta... la vita”. La storia a lieto fine del cane Orfeo

