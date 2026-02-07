Calabria frana e salvataggio a lieto fine | un cane liberato grazie a vigilanti e Vigili del Fuoco

Questa mattina in Calabria un cane rimasto intrappolato sotto una frana è stato salvato grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco e dei vigilanti. La strada statale 19 “Delle Calabrie” era stata bloccata dalla massa di terra e sassi, ma alla fine sono riusciti a liberare Giorgio, il cane che tutti aspettavano di rivedere in salvo.

Un cane, ribattezzato Giorgio, è stato salvato oggi in Calabria da una frana che aveva interrotto la strada statale 19 “Delle Calabrie”. L’intervento, reso possibile dalla prontezza di un sorvegliante dell’Anas e della sua squadra, in collaborazione con i Vigili del Fuoco, ha evitato una tragedia e ha restituito un sorriso alla proprietaria dell’animale. La vicenda, avvenuta durante le operazioni di ripristino della viabilità, sottolinea l’importanza della vigilanza e della collaborazione tra le diverse forze in campo, anche in situazioni di emergenza apparentemente limitate alla sola riapertura di un’arteria stradale.🔗 Leggi su Ameve.eu

I vigili del fuoco sono intervenuti dopo che un segugio era rimasto intrappolato in una tana durante una battuta di caccia.

