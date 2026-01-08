Il salvataggio di un cane e di un cervo bloccati sul lago ghiacciato | la storia a lieto fine
Un cane Siberian Husky e un cervo sono stati soccorsi dopo essere rimasti bloccati sul ghiaccio di un lago in Maryland. L'intervento tempestivo ha permesso di mettere in sicurezza gli animali, evitando rischi maggiori. Questa vicenda dimostra l’importanza della prontezza e della cura nei momenti di emergenza per la tutela della fauna selvatica e degli animali domestici.
Un Siberian Husky e un giovane esemplare di cervo sono stati soccorsi dopo essere rimasti bloccati su un lago ghiacciato in Maryland, negli Stati Uniti. Qual è la corretta interpretazione del comportamento dei due animali? Le immagini ci dicono molto di più di quello che immaginiamo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
