Quando gli sport invernali oggi in tv | orari sabato 7 marzo e streaming

Oggi, sabato 7 marzo, è prevista una giornata intensa di sport invernali trasmessa in televisione e disponibile anche in streaming. La Coppa del Mondo di sci alpino e di fondo si svolge con diverse gare che coinvolgono atleti di varie nazionalità. Gli orari delle trasmissioni variano, offrendo agli appassionati molte possibilità di seguire le competizioni durante tutta la giornata.

Oggi sabato 7 marzo ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. La Coppa del Mondo di sci alpino propone la discesa libera femminile in Val di Fassa e il gigante maschile a Kranjska Gora, la Coppa del Mondo di sci di fondo regalerà le sprint in tecnica libera a Lahti, la Coppa del Mondo di biathlon andrà in scena a Kontiolahti con la mass start femminile e la staffetta maschile. Riflettori puntati sulle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, con una nutrita serie di eventi per le sei discipline protagoniste alle nostre latitudini.