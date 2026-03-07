A che ora gli sport invernali oggi | programma sabato 7 marzo tv streaming

Sabato 7 marzo, gli appassionati di sport invernali possono seguire una giornata intensa con diverse competizioni di Coppa del Mondo di sci. Gli eventi si svolgono in varie località e sono trasmessi in diretta su canali televisivi e piattaforme streaming. Gli orari delle gare sono distribuiti durante tutto il giorno, offrendo opportunità di visione per gli spettatori in diversi fusi orari.

Sport Invernali Oggi sabato 7 marzo ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. La Coppa del Mondo di sci alpino propone la discesa libera femminile in Val di Fassa e il gigante maschile a Kranjska Gora, la Coppa del Mondo di sci di fondo regalerà le sprint in tecnica libera a Lahti, la Coppa del Mondo di biathlon andrà in scena a Kontiolahti con la mass start femminile e la staffetta maschile. Riflettori puntati sulle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, con una nutrita serie di eventi per le sei discipline protagoniste alle nostre latitudini.