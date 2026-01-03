Quando gli sport invernali oggi | orari 3 gennaio calendario gare tv streaming

Il 3 gennaio segna una giornata intensa per gli appassionati di sport invernali. In programma, il gigante femminile di sci alpino a Kranjska Gora e le sprint di sci di fondo in Val di Fiemme, entrambe valide per la Coppa del Mondo e il Tour de Ski. Di seguito trovate orari, calendario gare, info su diretta TV e streaming per seguire gli eventi.

Oggi sabato 3 gennaio ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. La Coppa del Mondo di sci alpino propone il gigante femminile di Kranjska Gora, mentre il Tour de Ski di sci di fondo proseguirà con le sprint in tecnica classica in Val di Fiemme. Da non perdere la Tournée dei Quattro Trampolini per gli amanti del salto con gli sci: sarà il turno delle qualificazioni a Innsbruck. LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI SCI ALPINO ALLE 10.00 E ALLE 13.00 LA DIRETTA LIVE DEL TOUR DE SKI DI SCI DI FONDO ALLE 12.15 E 14.45 La Coppa del Mondo di slittino sarà protagonista a Winterberg con le prime manche degli individuali e le gare di doppio, mentre a Sigulda ci sarà spazio per la Coppa del Mondo di bob. 🔗 Leggi su Oasport.it

