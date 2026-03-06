Tra i documenti giudiziari relativi a Jeffrey Epstein sono stati scoperti dettagli sorprendenti, tra cui un dipinto in cui Bill Clinton appare con un abito blu simile a quello indossato da Monica Lewinsky. Il quadro è stato trovato a casa di Epstein e ha attirato l’attenzione per la sua stranezza. La vicenda coinvolge anche il coinvolgimento di Clinton in questa scoperta e le connessioni tra i protagonisti.

Tra i dettagli più bizzarri e inquietanti emersi dagli atti giudiziari relativi a Jeffrey Epstein, ce n’è uno che ha catturato l’attenzione del grande pubblico più di molti altri: un dipinto raffigurante l’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton vestito con un abito blu e tacchi alti, seduto in poltrona con fare disinvolto. Per anni la notizia aveva circolato come voce di corridoio, alimentando teorie e speculazioni. Poi, con la pubblicazione degli ultimi file su Epstein da parte del Dipartimento di Giustizia americano (nelle prossime ore ne saranno pubblicati altri), ogni dubbio è stato dissipato: il dipinto esiste, ed era effettivamente custodito in una delle residenze del miliardario condannato per reati sessuali. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Bill Clinton e quel dipinto dove “posa” col vestito blu di Monica Lewinsky trovato a casa Epstein: tutta la storia

Dal volo di Chagall a Sanremo ’58: Nel blu, dipinto di blu è ancora quel capolavoro che cantiamo tuttiNel blu, dipinto di blu è la canzone italiana più nota al mondo, c’è poco da dire al riguardo.

Epstein, spuntano le foto segrete di Bill Clinton: la sinistra impazzisceIl Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha reso pubblici migliaia di documenti direttamente connessi all'indagine su Jeffrey Epstein, il...

Altri aggiornamenti su Bill Clinton.

Temi più discussi: Epstein, Bill Clinton nega tutto e cresce la pressione su Trump; Epstein Files, pubblicato il video della testimonianza di Hillary e Bill Clinton. L'ira di lei: Basta, me ne vado. E lui: La persona nella vasca idromassaggio con me? Non ho idea di chi fosse; Bill Clinton davanti alla Commissione, l’audizione che pesa più del passato; Caso Epstein, tocca ai Clinton. Oggi parla Bill: Non avevo idea dei suoi crimini.

Bill Clinton testimonia sul caso Epstein: un evento unico che potrebbe creare un nuovo precedenteNella deposizione, durata sei ore, Bill Clinton ha negato di essere a conoscenza dei crimini di Jeffrey Epstein. Ha affermato che, se avesse saputo del presunto traffico sessuale di minorenni, non ... tag24.it

Hillary Clinton su Epstein difende Bill e assicura: Mai incontrato, mai stata sulla sua isolaL’ex presidente sotto torchio si nasconde e giura: «Non ho fatto nulla di male». Un assist a Trump: «Già nel 2000 mi disse di aver litigato con il faccendiere» ... lastampa.it

Bill Clinton interrogato su Caso Epstein. Dio piange le sue figlie - facebook.com facebook

Bill Clinton e sua moglie Hillary Clinton hanno testimoniato davanti al Congresso degli Stati Uniti giovedì e venerdì. x.com