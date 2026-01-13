Caso Epstein Bill e Hillary Clinton si rifiutano di testimoniare | Volete solo punire il nemico e metterci in imbarazzo

Bill e Hillary Clinton si sono rifiutati di testimoniare nel caso Epstein, accusando la commissione di volerli solo punire e metterli in imbarazzo. L’ex presidente e l’ex first lady, fotografati con il finanziere pedofilo, hanno scelto di non deporre davanti alla commissione di Vigilanza della Camera, sfidando le autorità e suscitando interrogativi sulle motivazioni e le implicazioni di questa decisione.

Bill Clinton e sua moglie Hillary non testimoniano sul caso Epstein. L’ex presidente degli Stati Uniti – ritratto in varie fotografie con il finanziere pedofilo suicida in carcere nel 2019 – e l’ex first lady si sono rifiutati di deporre davanti alla commissione di Vigilanza della Camera, sfidando il presidente della commissione, il repubblicano James Comer ad incriminarli per oltraggio al Congresso. “Ogni persona deve decidere quando ha visto o sopportato abbastanza ed è pronta a combattere per questo Paese, i suoi principi e la sua gente, a prescindere dalle conseguenze. Per noi, ora è arrivato quel momento”, hanno scritto i Clinton in una lunga lettera a Comer, ottenuta dal New York Times. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caso Epstein, Bill e Hillary Clinton si rifiutano di testimoniare: “Volete solo punire il nemico e metterci in imbarazzo” Leggi anche: Caso Epstein, Bill e Hillary Clinton rifiutano di testimoniare Leggi anche: Caso Epstein, Bill e Hillary Clinton rifiutano di testimoniare alla Camera Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Caso Epstein, Bill e Hillary Clinton rifiutano di testimoniare alla Camera - L'ex presidente e l'ex segretario di Stato rischiano la procedura per oltraggio al Congresso ... adnkronos.com

