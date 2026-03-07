Punto nascita con il segno più Il piano di Asl Regione e Comuni per strappare al ministero la deroga

I rappresentanti dell’Asl Toscana Sud Est, la direttrice del presidio e il direttore generale si sono riuniti ieri mattina a San Giovanni per discutere del punto nascita dell’ospedale della Gruccia. La conferenza dei Sindaci ha visto la partecipazione di diverse figure istituzionali, tra cui anche il direttore generale della Asl, per affrontare la questione relativa alla richiesta di deroga al ministero.

di Marco Corsi Nuova Conferenza dei Sindaci sul Punto Nascita dell’ospedale della Gruccia. Ieri mattina, a San Giovanni era presente anche del direttore generale della Asl Toscana Sud Est, Marco Torre, oltre alla direttrice del presidio Patrizia Bobini e al dottor Filippo Francalanci. L’incontro ha rappresentato un aggiornamento rispetto al precedente confronto di gennaio e si inserisce nel percorso di monitoraggio avviato dalle amministrazioni locali per garantire la continuità del servizio. Dal confronto è emerso un dato positivo. Sono 87 i parti dall’inizio dell’anno, un numero in aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Se la tendenza sarà confermata, il traguardo delle 500 nascite l’anno è raggiungibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

