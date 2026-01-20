Punto nascita di Montevarchi Regione torna a chiedere l' apertura in deroga

La Regione Toscana ha nuovamente richiesto l'apertura in deroga del punto nascita di Montevarchi, situato nell’ospedale della Gruccia. Il presidente Eugenio Giani ha ribadito l’impegno a tutelare questa struttura, insieme ad altri punti nascita con meno di 500 parti annuali, per garantire un'assistenza sanitaria adeguata nel Valdarno aretino.

Il presidente Giani: “I parametri generali sono da rivedere, a fronte della minore natalità che si registra in tutta Italia” “Ritengo che sia molto importante garantire la presenza dei reparti di maternità e dei punti nascita dove oggi sono” afferma Giani. “Nella politica della Toscana diffusa – prosegue - questi ospedali costituiscono un riferimento di presidio territoriale per cittadine e cittadini che va difeso. Anche per questo e tenuto conto della diminuzione della natalità che si registra in tutta Italia abbiamo chiesto al Ministero di rivedere la soglia dei cinquecento parti l’anno necessari oggi a garantire l’apertura di un punto nascita.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Punto nascita della Gruccia, Giani: «Pronti a chiedere la deroga, ma servono più parti»Questa mattina all'ospedale Santa Maria alla Gruccia si è tenuta una conferenza stampa per discutere del futuro del punto nascita, in relazione alle normative nazionali e alle possibili conseguenze sulla sua apertura.

Sanità, Tomasi e Veneri (Fdi): "Fare chiarezza sulla possibile chiusura del punto nascita di Montevarchi, la giunta deve chiedere un'ulteriore proroga?"I consiglieri regionali di Fratelli d'Italia Alessandro Tomasi e Gabriele Veneri chiedono chiarezza sulla possibile chiusura del punto nascita di Montevarchi.

