Martedì si terrà un vertice tra sindaci e Asl in Toscana per discutere della richiesta di deroga al Ministero della Salute riguardo al punto nascita di Santa Maria alla Gruccia. La Regione ha inviato il 21 gennaio una nuova richiesta, poiché il numero di parti annui dell’ospedale rimane sotto la soglia di 500, come previsto dalla normativa nazionale. La riunione mira a valutare le implicazioni e le eventuali soluzioni.

Il 21 gennaio la Regione Toscana ha inviato al Ministero della Salute la nuova richiesta di deroga per il punto nascita dell’ ospedale di Santa Maria alla Gruccia, struttura che da alcuni anni registra numeri di parti inferiori alla soglia dei 500 annui prevista dalla normativa nazionale. Nella stessa giornata si è svolta una Conferenza dei Sindaci del Valdarno, convocata per fare il punto sulla situazione e preparare il confronto istituzionale di martedì prossimo, quando i sindaci incontreranno il direttore generale della ASL Toscana Sud Est. Un segnale concreto, intanto, arriva dai dati più recenti: dall’inizio del 2026 sono già stati registrati 40 parti alla Gruccia, a conferma di un servizio che oggi è attivo, funzionante e in crescita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Punto nascita e deroga al ministero. Martedì il vertice tra sindaci e Asl

Punto nascita di Montevarchi, Regione torna a chiedere l'apertura in derogaLa Regione Toscana ha nuovamente richiesto l'apertura in deroga del punto nascita di Montevarchi, situato nell'ospedale della Gruccia.

Punto nascita di Barga: "Nessun rischio opera già in deroga"Il punto nascita di Barga rimane attivo, con l'operatività in deroga e senza rischi di chiusura.

