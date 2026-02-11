Semaforo verde alla Bretella Reno-Setta

Il ministero dei Trasporti ha dato il via libera ad Anas per avviare i lavori sulla Bretella Reno-Setta. Ora il progetto può passare alla fase tecnica, aprendo la strada a un collegamento più rapido tra le due vallate. Le associazioni di categoria bolognesi aspettavano questa notizia da tempo: finalmente si potrà migliorare la viabilità e favorire l’economia locale. L’obiettivo è ridurre il traffico e facilitare gli spostamenti tra le zone interessate.

Il progetto punta a creare un collegamento tra la valle del Reno e quella del Setta, bypassando i tratti più critici della Porrettana Un punto di svolta per la viabilità e per l’economia locale. Il ministero dei Trasporti ha ufficialmente dato il via libera ad Anas per procedere con l’attività tecnica sul progetto della Bretella Reno-Setta, il collegamento tra le due vallate, passaggio che le associazioni di categoria bolognesi attendevano da anni e che potrebbe sbloccare l’isolamento di un intero versante appenninico. La notizia è stata accolta con favore da Cna Bologna, che da tempo denuncia come la fragilità della Statale Porrettana rappresenti un collo di bottiglia per il tessuto produttivo.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

