provincia semaforo verde per il bilancio

La provincia dà il via libera al bilancio di previsione 2026-2028, approvato dal consiglio provinciale con maggioranza. Un quadro economico di circa 110 milioni di euro nel 2026, con metà destinata a spesa corrente, che segna un importante passo avanti per lo sviluppo e le iniziative del territorio.

Il consiglio provinciale ha approvato a maggioranza il bilancio di previsione 2026-2028, con un quadro complessivo di circa 110 milioni nel solo 2026, di cui la metà per spesa corrente. Le prime fonti di entrata sono quelle tributarie, che rappresentano circa il 73% del totale, derivanti soprattutto dal settore automobilistico (imposta provinciale di trascrizione e imposta provinciale sulle assicurazioni responsabilità civile auto). Guardando agli investimenti, più di 65 milioni sono destinati, nel 2026, all’ edilizia scolastica. Tra questi spiccano una parte del finanziamento per la costruzione del nuovo polo di Cingoli (10 milioni), una parte per il nuovo polo scolastico di Tolentino (9 milioni), oltre 5 milioni per l’adeguamento sismico dell’Itcg Antinori di Matelica, oltre 4 milioni per l’adeguamento sismico dell’istituto Bonifazi di Recanati e ulteriori 4 per l’adeguamento sismico della caserma dei vigili del fuoco di Macerata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

