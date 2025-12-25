Asl Napoli 2 Nord il dg Monica Vanni riunisce ospedali e territorio per il brindisi di Natale

Asl Napoli 2 Nord, cambio di passo sulla sanità di prossimità. Il dg Monica Vanni riunisce ospedali e territorio per il brindisi di Natale: “Vera sfida è coniugare nuove infrastrutture con modelli di assistenza flessibili ed efficienti. Tra marzo e giugno l’ASL Napoli 2 Nord avrà attivato 24 Case di Comunità (tra hub e spoke), . 🔗 Leggi su 2anews.it

Asl Napoli 2 Nord, cambio di passo sulla sanità di prossimità - Il dg Monica Vanni riunisce ospedali e territorio per il brindisi di Natale: “Vera sfida è coniugare nuove infrastrutture con modelli di assistenza flessibili ... sciscianonotizie.it

