Asl Napoli 2 Nord, cambio di passo sulla sanità di prossimità. Il dg Monica Vanni riunisce ospedali e territorio per il brindisi di Natale: “Vera sfida è coniugare nuove infrastrutture con modelli di assistenza flessibili ed efficienti. Tra marzo e giugno l’ASL Napoli 2 Nord avrà attivato 24 Case di Comunità (tra hub e spoke), . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Asl Napoli 2 Nord, il dg Monica Vanni riunisce ospedali e territorio per il brindisi di Natale

Leggi anche: Rotary Napoli, serata interclub per discutere di sanità: incontro con Gaetano Gubitosa, dg di Asl Na1

Leggi anche: Natale silura l’ipotesi Asl unica. “Un sistema genovacentrico. Il territorio non conterà niente”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Asl Napoli 2 Nord, cambio di passo sulla sanità di prossimità; Frattamaggiore, all'Asl sala intitolata a Lella Cerqua: «Donna al servizio della sanità»; Napoli: Asl 2 Nord, cambio di passo su sanita' di prossimita'; Sanità in Campania, il Dossier Anaao: contratti dei medici inapplicati, diffidata un'azienda sanitaria su due.

Asl Napoli 2 Nord, cambio di passo sulla sanità di prossimità - Il dg Monica Vanni riunisce ospedali e territorio per il brindisi di Natale: “Vera sfida è coniugare nuove infrastrutture con modelli di assistenza flessibili ... sciscianonotizie.it

L’ASL Napoli 2 Nord rivoluziona i servizi di Salute Mentale - Dopo l’affidamento del dipartimento di Salute Mentale a Walter Di Munzio, nei prossimi giorni verrà celebrato il cambio di passo con una Lectio Magistralis di Mario Maj, past president della World ... quotidianosanita.it

Asl Napoli 2 Nord. Verso la riapertura dei centri diabetologici privati - In un’assemblea pubblica tenutasi questa mattina a Giugliano, l’Aspat ha chiesto al Governatore De Luca di premere sull’acceleratore affinché le attività di cura dei centri chiusi da due anni possano ... quotidianosanita.it

Una festa che parla di noi Nella giornata di ieri, 22 dicembre, presso la nostra struttura di casa, si è svolta la festa natalizia dell’FC Napoli Nord. Non è stato solo uno scambio di auguri, ma un momento fatto di emozioni vere: gli occhi dei bambini pieni di - facebook.com facebook