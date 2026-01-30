Appalti delle pulizie negli ospedali la Uil | Vogliamo vederci chiaro

La Uil chiede chiarezza sugli appalti delle pulizie negli ospedali. La decisione arriva dopo aver espresso dubbi sulla gestione delle commesse e sulle modalità con cui vengono affidati i servizi. I rappresentanti dei lavoratori chiedono trasparenza e controlli più rigorosi, preoccupati per eventuali irregolarità e per le condizioni dei dipendenti coinvolti. La situazione resta sotto osservazione, mentre le istituzioni devono fare chiarezza.

Dubbi sulla gestione degli appalti per le pulizie negli ospedali e nei servizi sanitari del circondario. A sollevarli è la Uil, che in una nota firmata dal coordinatore locale Giuseppe Rago e dal coordinatore regionale della Uiltrasporti Multiservizi, Mirko Fabbretti, chiede all' Ausl chiarimenti urgenti sull'andamento di un appalto esternalizzato che interessa il Santa Maria della Scaletta, l'ospedale vecchio, il distretto di Borgo Tossignano e anche la struttura di Montecatone. Secondo il sindacato, "da tempo i lavoratori impiegati nel servizio segnalano una situazione sempre più critica: carichi di lavoro pressanti, carenza di personale e, aspetto ritenuto particolarmente grave, frequenti mancanze di materiale essenziale per garantire una corretta pulizia di reparti e strutture sanitarie".

