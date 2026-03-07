Un uomo si è avvicinato a un'insegnante durante una gita scolastica a Bologna e le ha sferrato un pugno in faccia senza apparente motivo. La vicenda ha portato alla denuncia dell'individuo, che sarà successivamente espulso. Nel frattempo, la Lega ribadisce la richiesta di maggiore attenzione sui Centri di Permanenza per i Rimpatri (Cpr).

Bologna, 7 marzo 2026 – Senza motivo, si è avvicinato a un’insegnante che stava accompagnando una scolaresca in gita e l’ha colpita con un pugno in faccia. L’assurda aggressione è avvenuta ieri pomeriggio, in pieno giorno, in zona universitaria. Esattamente in piazza Scaravilli, dove la classe di una scuola media di Frosinone si trovava di passaggio tornando dalla Pinacoteca. Sul fatto è intervenuta la Lega. “Un fatto gravissimo che dimostra ancora una volta il livello di degrado e insicurezza presente nella zona universitaria", ha detto il consigliere comunale, Matteo Di Benedetto. Sostenendo che l’aggressore dovrebbe stare in un Cpr. L’aggressione Ad aggredire la docente, un somalo di 30 anni che è stato bloccato subito dopo da una volante del commissariato Due Torri San Francesco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pugno in faccia alla prof in gita: denunciato, sarà espulso. La Lega insiste sui Cpr

Il prof di inglese è cieco, escluso dalla gita in Irlanda: “Messa la mia disabilità davanti alla persona”Jacopo Lilli, docente di inglese non vedente del Russell-Newton di Scandicci, è stato escluso come accompagnatore dal viaggio di istruzione a Dublino.

Il prof di inglese è cieco, escluso dalla gita in Irlanda: “Messa la mia disabilità davanti alla persona”Jacopo Lilli, docente di inglese non vedente del Russell-Newton di Scandicci, è stato escluso come accompagnatore dal viaggio di istruzione a Dublino.

Una selezione di notizie su Pugno in faccia alla prof in gita....

Temi più discussi: Pugno in faccia al bancone del bar per una battuta È grave in ospedale; Palermo, pugno al volto di una donna per rubarle l’iPhone, arrestato in centro; Terni, 16enne rapinata alla stazione reagisce con lo spray al peperoncino e un pugno in faccia all'aggressore; Colpisce una ragazza con un pugno in faccia per rubarle l’iPhone, arrestato diciottenne.

Pugno in faccia alla prof in gita: denunciato, sarà espulso. La Lega insiste sui CprFermato dai poliziotti del Due Torri in piazza Scaravilli. Il consigliere Di Benedetto: Un fatto gravissimo che dimostra ancora una volta il livello di degrado e insicurezza presente nella zona unive ... ilrestodelcarlino.it

Detenuto sferra un pugno in faccia al poliziottoPISA: L'agente di polizia penitenziaria, colpito alla mandibola, è finito in ospedale. Il recluso in escandescenze per la pretesa di un farmaco ... toscanamedianews.it

Schiaffi e un pugno, prognosi di 45 giorni per la ragazza: la presa di posizione dell'Aia - facebook.com facebook