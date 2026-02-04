Il prof di inglese è cieco escluso dalla gita in Irlanda | Messa la mia disabilità davanti alla persona

Jacopo Lilli, insegnante di inglese non vedente del Russell-Newton di Scandicci, è stato escluso dal viaggio d’istruzione a Dublino come accompagnatore. L’istituto ha deciso di non portarlo, nonostante lui abbia dichiarato di aver messo la sua disabilità davanti alle esigenze del gruppo. La sua esclusione ha suscitato polemiche tra studenti e genitori, che criticano la scelta della scuola.

Jacopo Lilli, docente di inglese non vedente del Russell-Newton di Scandicci, è stato escluso come accompagnatore dal viaggio di istruzione a Dublino. La scuola richiama motivi di vigilanza e responsabilità organizzativa, mentre l’insegnante parla di un limite imposto alla disabilità più che alle competenze.🔗 Leggi su Fanpage.it

