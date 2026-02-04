Il prof di inglese è cieco escluso dalla gita in Irlanda | Messa la mia disabilità davanti alla persona

Jacopo Lilli, docente di inglese del Russell-Newton di Scandicci, è stato escluso dal viaggio in Irlanda. Non potrà accompagnare gli studenti a Dublino, nonostante sia l’unico insegnante di inglese e abbia già partecipato ad altri viaggi con la scuola. Lilli si è detto amareggiato, perché la sua disabilità è stata usata come motivo per escluderlo. La scuola ha spiegato che si tratta di una decisione organizzativa, ma il docente si sente discriminato. La vicenda sta facendo discutere tra studenti e genitori.

