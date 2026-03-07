Pugni e calci alla macchina di Stefano Rovetta in centro a Bergamo

Un avvocato e consigliere del CdA del Volley Bergamo 1991 è stato aggredito in centro a Bergamo da cinque uomini di nazionalità svizzera. Secondo quanto riferito, gli aggressori hanno colpito con pugni e calci la sua auto. L'episodio si è verificato in una zona frequentata e ha causato danni al veicolo. La polizia sta indagando sull'accaduto.

IL RACCONTO. L'avvocato, consigliere nel CdA del Volley Bergamo 1991 e sempre attivo nel mondo della politica, è stato preso di mira da cinque uomini di nazionalità svizzera. «Incredibile». Inizia così il post di denuncia di Stefano Rovetta, vittima – suo malgrado – nella tarda serata di venerdì 6 marzo di un brutto episodio nel cuore di Bergamo, mentre stava rincasando in macchina in compagnia della moglie. L'avvocato, consigliere nel CdA del Volley Bergamo 1991 e sempre attivo nel mondo della politica, è stato preso di mira da cinque uomini di nazionalità svizzera. Uno di essi ha dato inspiegabilmente un pugno alla vettura mentre un altro ha lanciato un bicchiere pieno di liquido che, con il finestrino abbassato, ha danneggiato interni oltre a borsa e vestiti della moglie.