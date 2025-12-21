Calci e pugni in centro a Tolmezzo gli svuotano il portafogli
Calci e pugni contro un sessantenne per svuotargli le tasche. La rapina ha avuto luogo ieri sera, intorno alle 19, in via Matteotti, nel centro di Tolmezzo. La refurtiva, sottratta dal portafogli, si aggira intorno ai 400 euro. I sanitari accorsi sulla scena hanno subito trasferito la vittima. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
