Puglia maltempo | allerta temporali codice giallo dal Cerignolano al Salento Protezione civile previsioni meteo

La protezione civile ha emesso un’allerta gialla per la Puglia, valida dalla mezzanotte per venti ore, a causa di temporali previsti nella regione. La zona interessata comprende l’area tra Cerignola e il Salento. Le previsioni meteo indicano condizioni di maltempo che richiedono attenzione. Le autorità monitorano la situazione e suggeriscono di seguire gli aggiornamenti ufficiali.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l'allerta con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore. Si prevedono "precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, sul resto." Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo dal Cerignolano al Salento Protezione civile, previsioni meteo Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo per foggiano e Salento Protezione civile, previsioni meteoIl dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per quattordici ore. Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo per tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteoIl dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 di domani, 17 gennaio, per quattordici ore. Una raccolta di contenuti su Salento Protezione. Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo dal Cerignolano al Salento Protezione civile, previsioni meteoIl dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore. Si prevedono precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio ... noinotizie.it Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali oggi 6 marzo: le regioni a rischioOndata di maltempo improvvisa nelle prossime ore su alcune zone dell’Italia. Per la giornata di oggi, venerdì 6 marzo, la Protezione Civile ha valutato una nuova allerta meteo arancione e gialla per ... fanpage.it