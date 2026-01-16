Puglia maltempo | allerta temporali codice giallo per tarantino e Salento Protezione civile previsioni meteo
Il dipartimento della protezione civile ha emesso un’allerta gialla per maltempo in Puglia, valida dalle 8 del 17 gennaio per 14 ore. L’allerta riguarda in particolare le zone di Tarantino e Salento, a causa di previste condizioni di temporali. Si consiglia di monitorare le previsioni meteo e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza durante il periodo di allerta.
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 di domani, 17 gennaio, per quattordici ore. Si prevedono “precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori ionici, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo per tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
