Il dipartimento della protezione civile ha emesso un’allerta gialla per maltempo in Puglia, valida dalle 8 del 17 gennaio per 14 ore. L’allerta riguarda in particolare le zone di Tarantino e Salento, a causa di previste condizioni di temporali. Si consiglia di monitorare le previsioni meteo e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza durante il periodo di allerta.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 di domani, 17 gennaio, per quattordici ore. Si prevedono “precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori ionici, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo per tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo per tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteo

Leggi anche: Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo per tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteo

Leggi anche: Puglia, maltempo: allerta temporali. Codice giallo per foggiano, tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteo

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Allerta meteo in Puglia: da oggi rischio temporali e nevicate fino a bassa quota; Dalla Protezione Civile regionale una nuova allerta meteo gialla per vento, pioggia e temporali; Puglia, maltempo: allerta temporali e vento, domani anche possibile neve sui rilievi garganici; Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 8 gennaio: le regioni a rischio.

Allerta meteo gialla in Puglia: piogge e temporali sui settori ionici - L’allerta riguarda il rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali ed è stata estesa in particolare all’area dei bacini del Lato e del Lenne, dove non si escludono criticità legate al deflusso ... giornaledipuglia.com