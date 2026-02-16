Assetto Uil Fp | Laura Catinella riconfermata nel ruolo di segretaria aziendale

Il sindacato Uil Fp ha confermato Laura Catinella come segretaria aziendale durante il primo congresso tenutosi venerdì 13 febbraio nella sala Anziani di Palazzo Moroni. La decisione arriva in un momento in cui il sindacato si prepara a difendere i diritti dei lavoratori pubblici del Comune di Padova. Nel corso dell'incontro, i rappresentanti hanno discusso delle sfide principali e delle prossime iniziative da adottare.

Il 13 febbraio a Padova Matteo De Zanet eletto nuovo segretario organizzativo, subentrando a Lorenzo Benetti. Piera Marcolongo riconfermata nel ruolo di tesoriera Venerdì 13 febbraio, presso la sala Anziani di Palazzo Moroni si è svolto il primo congresso aziendale Comune di Padova Uil Fp. L'incontro, rivolto a iscritti e simpatizzanti, ha registrato una sala gremita da iscritti e numerosi sostenitori che hanno preso parte attiva ai lavori del primo congresso Gau (Gruppo aziendale unitario). Diversi i temi trattati, dal nuovo contratto collettivo nazionale che verrà firmato a Roma il prossimo 23 febbraio, e alla discussione dello stesso, non solo per gli aspetti economici, decisamente migliorativi rispetto ai precedenti contratti, ma anche sotto l'aspetto di carattere normativo giuridico.