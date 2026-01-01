Campania Gruppo Avanti-PSI | Con Maraio Assessore il Sannio avrà una marcia in più
Il Gruppo Avanti-PSI in Campania esprime soddisfazione per la nomina di Enzo Maraio a assessore nella nuova giunta regionale guidata da Roberto Fico. Questa nomina rappresenta un passo importante per rafforzare l’impegno del Partito Socialista Italiano nel Sannio e nel territorio campano, favorendo un’azione politica più efficace e attenta alle esigenze della comunità.
Tempo di lettura: 2 minuti “Accogliamo con enorme soddisfazione ed entusiasmo la nomina del Segretario Nazionale del PSI, Enzo Maraio, ad Assessore nella nuova Giunta regionale guidata da Roberto Fico. Le deleghe assegnate – Turismo, Transizione Energetica e Promozione del Territorio – non sono solo un riconoscimento alla competenza politica di un leader che ha saputo costruire una nuova ‘primavera socialista’, ma rappresentano una straordinaria opportunità strategica per il Sannio e le aree interne.” Così i socialisti del Sannio presenti alle scorse regionali con la lista Avanti Campania-PSI. “ Questa designazione conferma che il progetto Avanti-PSI, che nel Sannio ha raccolto un consenso importante e radicato, è centrale nelle dinamiche di governo regionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
