Maraio Avanti Psi | Con l’abbattimento delle Vele il riformismo supera le illusioni ideologiche

Oggi segna un momento storico per Napoli e per il rinnovamento di Scampia. L’abbattimento delle Vele rappresenta un nuovo inizio, superando le illusioni ideologiche e aprendo la strada a un futuro più sostenibile e inclusivo. Un simbolo di rinascita che testimonia come il riformismo possa trasformare le sfide in opportunità di crescita e speranza.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Quella di oggi è una giornata storica non solo per Scampia, ma per l’idea stessa di città che Napoli sta costruendo. Con la demolizione dell’ultima Vela si chiude definitivamente una stagione segnata da una cultura urbanistica e politica che, impregnata di ideologia comunista, ha spesso creduto che l’architettura, da sola, potesse segnare il destino delle città e delle comunità”. Lo dice Enzo Maraio, segretario nazionale di Avanti Psi. “ Il riformismo che oggi governa Napoli, guidato da Gaetano Manfredi, supera – spiega – quelle illusioni ideologiche e afferma una visione moderna e responsabile della città: le trasformazioni urbane nascono da politiche pubbliche solide e continuative, capaci di tenere insieme sviluppo e coesione, servizi e lavoro, scuole e spazi civici, ascolto delle persone e investimenti nelle infrastrutture, materiali e digitali”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

