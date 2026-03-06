Richiamato provolone Consilia per possibile presenza di Listeria | il lotto interessato

Il marchio Consilia ha annunciato il ritiro di un lotto di provolone leggermente piccante senza lattosio a causa di un sospetto di contaminazione da Listeria monocytogenes. La decisione riguarda un lotto specifico del prodotto, senza ulteriori dettagli sulla quantità o sulla distribuzione. Nessun altro prodotto o lotto è stato coinvolto nel richiamo. La comunicazione è stata resa pubblica per informare i consumatori.

Il marchio Consilia ha richiamato un lotto di provolone leggermente piccante senza lattosio per possibile presenza di Listeria monocytogenes. Il prodotto non va consumato e può essere restituito al punto vendita per rimborso o sostituzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Richiamo di provolone Consilia a fette per possibile presenza di Listeria, richiamato un lotto Ciccioli sottovuoto richiamato, presenza di Listeria: il lotto interessatoÈ stato segnalato dal ministero della Salute il richiamo di un lotto di ciccioli sottovuoto a marchio Serafini. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Richiamato provolone. Argomenti discussi: Pollo dalla Romania richiamato per sospetta Salmonella. Richiamo di provolone Consilia a fette per possibile presenza di Listeria, richiamato un lottoProvolone richiamato per possibile Listeria: qual è il lotto, quali sono i rischi e cosa fare in caso di acquisto e/o consumo ... virgilio.it Rischio Listeria: richiamato provolone senza lattosio ConsiliaRichiamato un lotto di provolone senza lattosio a fette Consilia per la possibile presenza di Listeria monocytogenes ... ilfattoalimentare.it