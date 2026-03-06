Richiamo di provolone Consilia a fette per possibile presenza di Listeria richiamato un lotto

Un lotto di provolone a fette prodotto da Consilia è stato richiamato a causa di possibili contaminazioni da Listeria. La società ha deciso di ritirare il prodotto dal mercato e ha comunicato il richiamo ai rivenditori. La notifica riguarda un singolo lotto e si raccomanda di non consumare il prodotto se presente nel proprio inventario. La presenza di Listeria rappresenta un potenziale rischio per la salute.

Rischio microbiologico. Consilia ha reso noto il richiamo del provolone a fette leggermente piccante senza lattosio. Il motivo è la possibile presenza, in un lotto, del batterio Listeria Monocytogenes. Nel caso in cui si siano acquistate le confezioni coinvolte, il prodotto non va consumato e va riportato al punto vendita per chiedere il rimborso o la sostituzione. Qual è il lotto a rischio Listeria Consiglia ha disposto il richiamo di un lotto, considerato a rischio microbiologico, il 5 marzo 2026 per la possibile presenza del batterio Listeria monocytogenes. Quello che si sa è che il lotto è il numero 3040251, con scadenza fissata al 29 maggio 2026.